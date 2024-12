Inter-news.it - LIVE Inter-Como 1-0: primi cambi nell’Inter, entra Zielinski

è il match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lariani allenati da Cesc Fabregas. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP79? Esce Dimarco, che lascia il posto a Tajon Buchanan.76? In due tempi Reina a leggere il traversone di Dimarco per l’arrivo di Mkhitaryan.73?anche per l’: fuori Barella e Bisseck, dentroe de Vrij. Nel, escono Belotti e Kempf per farre Mazzitelli e Barba.67? Gol giustamente annullato all’: Lautaro Martinez in fuorigioco sulla conclusione di Dimarco.63? Arriva anche il cartellino giallo per Da Cunha, che stende Mkhitaryan lanciato sulla trequarti.