La storia di Blake Lively è la dimostrazione che alla società piace ancora troppo odiare le donne

“Oh, here we go again.”, citando Taylor Swift, ci risiamo. Ecco l’ennesima shitstorm, condita di molestie sessuali, comportamenti inadeguati, cancel reputation, bullismo e odio che colpiscono una donna. Stavolta ha colpito, la It girl per eccellenza, che fino a pochi mesi fa era adorata dqualunque, attrice di successo, stella del Met Gala, paladina dei diritti dei minori contro l’esposizione sui social e sui giornali, moglie perfetta (a detta dei suoi detrattori grande capitalista, ma chi non lo è). Oggi detestata, cancellata, costretta a venire meno alle sue apparizioni in pubblico e in Tv, perché è la più odiata in tutto il mondo: ma perché? Come trasformarenella mean girl perfettaPerché il web, durante il press tour del suo film It Ends With Us, è totalmente insorto contro di lei, additandola come frivola, mean girl, capitalista sfruttatrice del suo momento per lanciare la sua lineaBrown (spoiler: ma qualsiasi campagna di marketing unisce varie uscite per amplificarne la sua buona riuscita), non adeguata nei confronti del tema del film che lei stessa stava promuovendo, lasciando parlare solo i fiorellini della protagonista, e non la tematica terribile della violenza domestica.