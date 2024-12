Hurzeler vuole porre fine al circolo delle brutte esperienze contro le api intense

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 13:25:43 Ecco quanto riportato poco fa:L’allenatore del Brighton & Hove Albion Fabianha detto di “non essere un fan”cifre relative alla terribile forma in trasferta del Brentford mentre i Bees tentano di estendere la serie senza vittorie della sua squadra a sei partite.Il punteggio di Thomas Frank in otto partite in trasferta è il peggior record della Premier League nel 2024/25 in vista della visita all’Amex Stadium di venerdì (19:30 GMT).“Non ti danno alcuna garanzia di vincere la partita”, ha dettodei risultati in trasferta del Brentford. “Vediamo questa come un’opportunità per uscire da questodi.“Dobbiamo cercare di giocare con più intensità e fare un regalo ai tifosi. Il miglioramento richiede tempo, soprattutto per questa squadra giovane.