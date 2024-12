Ilrestodelcarlino.it - Gadda: "È la vittoria più importante"

L’Ancona chiude il 2024 nel miglior modo possibile: unasofferta ma alla lunga meritata, contro un Avezzano mai domo. Tre punti e quarto posto in cassaforte, un risultato che Massimoaccoglie come una liberazione: "Il calcio esce da qualsiasi logica, queste partite lo dimostrano. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con tre occasioni clamorose, mentre nella ripresa abbiamo avuto più difficoltà. L’Avezzano è diventato più aggressivo e non ci faceva muovere bene, ma poi il gol ci ha dato convinzione e fiducia". Un successo che assume ancora più valore viste le tante occasioni sprecate per poter raddoppiare: "Questa è lapiù. Abbiamo sbagliato quattro gol in maniera incredibile, basta poco per compromettere tutto, ma alla fine è andata bene". Ora qualche giorno di meritato riposto, prima di ripartire verso il girone di ritorno contro l’Isernia: "E’ giusto che i ragazzi si riposino, ripartiremo il 28.