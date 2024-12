Ilfattoquotidiano.it - Fedez vola a Saint-Barth per Natale: le foto nella villa extra lusso per le prime vacanze senza Chiara Ferragni

Feste natalizie lontane dall’Italia per. Il rapper milanese, che per la prima volta trascorrerà lela compagnia della sua ex moglie,, e dei suoi figli, Leone e Vittoria, pare abbia scelto di concedersi un viaggiosull’isola di, nel continente americano, per festeggiare il suo primoda scapolo dopo il divorzio. E non è da solo. Il rapper, infatti, è in compagnia di un suo amico, Riccardo Volpato, un personaggio che sembra sia sempre rimasto lontano dai riflettori del gossip.Giorni di relax tra piscine con vista sul mare, paesaggi caraibici e anche un po’ di sano sport, cosìtrascorrerà i festeggiamenti natalizi. Una vacanza diametralmente opposta a quella organizzata dalla ex moglie. Se il cantante, infatti, ha preferito il clima mite e soleggiato dell’isola caraibica, sorseggiando drink in costume a bordo piscina,si è messa il cappotto pesante ed èta in Trentino Alto Adige per una vacanza di famiglia sulla neve.