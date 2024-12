Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025 e la sfida a colpi di penna: Mahmood, Tiziano Ferro e Calcutta tra gli autori dei brani in gara

Leggi su Metropolitanmagazine.it

I cancelli dell‘Ariston si apriranno ufficialmente martedì 15 febbraio, e solo allora ascolteremo per la prima volta i trentadi. Nel frattempo, tuttavia, continuano ad arrivare dettagli e indiscrezioni riguardanti i Big ine ciò che eseguiranno.La competizione, come sempre, non si svolgerà solo sul palcoscenico, ma anche nelle retrovie. Per ogni interprete che presta la voce a una canzone, infatti, c’è un autore dietro le quinte che vede la sua creatura prendere vita. Molto spesso, al Festival, questi sodalizi artistici risultano vincenti o, in ogni caso, producono testi destinati a rimanere nel tempo. Basti pensare a Zucchero che, nel 2001, ha scritto Luce (Tramonti a Nord-Est) per Elisa e Di sole e d’azzurro per Giorgia, arrivate rispettivamente prima e seconda.