La Taranto che non si desidera

Tarantini Time QuotidianoE’ come se davverosia così bella da essere altrettanto dannata. Un infelice contrasto che ne caratterizza la vita. E’ come se fosse perennemente in rampa di lancio e poi non riesca proprio a partire. Una maledizione, verrebbe da dire. Eppure, è proprio così: quante volte ne esaltiamo la straordinarietà, la Storia antica con tutto il suo splendore, le potenzialità, descrivendo e dipingendone i tratti, i colori, persino immaginandola ancora più bella? E quante volte invece verghiamo la sua fragilità, il suo precario tessuto socio-economico, l’incapacità di guardare oltre, i mille e mille problemi irrisolti, i fumi che respiriamo, le servitù militari a cui è sottoposta, e tanto altro ancora? Se le varie classifiche redatte dai quotidiani economici e le statistiche istituzionali fotografano ormai da anni un territorio fra gli ultimi del Belpaese, evidentemente qualcosa di vero pur ci sarà.