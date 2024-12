Ilrestodelcarlino.it - Il regno delle api in uno spettacolo realizzato con i bimbi

Oggi, alle 17, al teatro comunale di Urbisaglia va in scena "Voce del verbo alvearepiccolo dialogo fra la Natura e un’attrice curiosa", unodedicato alla scoperta delapi, scritto e interpretato da Meri Bracalente (nella foto). Una riscrittura in forma di monologo del progetto condotto dall’autrice, insieme all’apicoltrice Silvia Amicucci, con i bambini della scuola primaria di Urbisaglia nel 2021. A conclusione del progetto è stato presentato unoideato sulla basesuggestioni emerse dall’incontro coi bambini. "Le api sono un animale di tipo comunitario, una creatura che svolge un ruolo fondamentale per il nostro ecosistema; eppure la sopravvivenza di questa specie è messa a rischio dalla irresponsabile e irrazionale condotta dell’uomo", spiegano i promotori.