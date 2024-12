Isaechia.it - Grande Fratello, scatta il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli (Video)

Negli scorsi giorni l’attuale concorrente delaveva confidato a Maria Vittoria Minghetti di nutrire un interesse nei confronti della nuova arrivata(QUI per leggere le sue parole).Il ragazzo, infatti, che nelle settimane precedenti aveva intrattenuto delle conoscenze prima con Shaila Gatta e poi con Helena Prestes, aveva spiegato all’amica di essere incuriosito da, poiché la trovava una ragazza simile a lui sotto l’aspetto caratteriale e per questo avrebbero potuto trovarsi bene insieme.Negli ultimi giorni, poi, la conoscenza tra i due è proseguita ehanno passato sempre più tempo insieme, conoscendosi meglio e confrontandosi su diversi argomenti, tra cui anche la rispetto a visione dell’amore e delle relazioni.A tal proposito, mentre si trovavano vicini sotto le coperte in giardino,ha affermato:Con gli anni ho imparato che le cose si fanno bene prima di farle di pancia, quanto è bello anche ragionarci sulle cose, farsi mille idee, mille aspettative, poi veramente vivendo tu scopri tante cose che non potevi neanche immaginarti.