Fugge da un tentativo di violenza e chiede aiuto in ospedale

Tarantini Time QuotidianoUn episodio di tentatasessuale si sarebbe verificato durante la notte a Taranto. Una giovane donna, in evidente stato di agitazione, si è presentata al pronto soccorso del Santissima Annunziatandoal personale di vigilanza situato all’ingresso della struttura. Immediatamente, i vigilanti hanno contattato il 118 e allertato le forze dell’ordine.Secondo quanto riferito da TarantoToday, sembra che la ragazza sia stata vittima di un’imboscata orchestrata dal suo ex fidanzato. L’uomo si sarebbe recato presso la sua abitazione, dove lei vive con l’attuale compagno. Dopo che quest’ultimo si era allontanato per andare al lavoro, l’ex si sarebbe presentato alla porta della giovane. Con un pretesto, sarebbe riuscito a entrare in casa e avrebbe tentato di aggredirla sessualmente.