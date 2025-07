Abraham’s boys | recensione di un vampiro western deludente con pochi momenti di paura

"Abraham’s Boys" tenta di rivitalizzare il genere vampiri con un'ambientazione originale e un approccio più fedele all’horror, ispirato a Joe Hill. Tuttavia, l’opera si rivela deludente, offrendo pochi momenti di paura e una narrazione che fatica a coinvolgere. Mentre alcuni spunti promettenti emergono nel contesto della lotta contro i non-morti, il film non riesce a mantenere alta la tensione. Alla fine, resta un’occasione mancata per gli amanti del genere, lasciando un senso di insoddisfazione.

Il panorama cinematografico dedicato alle storie di vampiri si arricchisce di una nuova proposta che si distingue per un approccio più fedele al genere horror e per un’ambientazione originale. “Abraham’s Boys”, ispirato a un racconto di Joe Hill, propone una narrazione ambientata poco dopo la scomparsa di Dracula, focalizzandosi sull’insegnamento delle tecniche di difesa contro i non-morti impartito da Abraham Van Helsing ai propri figli. Questa rivisitazione, più vicina a un film horror che a una commedia, presenta elementi distintivi rispetto ai recenti titoli come “Nosferatu” o “Renfield”. sinossi e ambientazione del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it