In cura palliativa per tumore gigante da 19 cm al fegato salvata con operazione record di 15 ore a Pisa

Una storia di speranza e innovazione che dimostra come il coraggio e la competenza possano cambiare il destino. La paziente, inizialmente destinata alla sola cura palliativa, ha trovato una nuova possibilità grazie a un intervento record di 15 ore all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, che ha salvato la sua vita e riacceso la fiducia nella medicina. Continua a leggere per scoprire come questa straordinaria impresa ha fatto la differenza.

Una prima diagnosi non aveva dato speranze alla paziente, considerata inoperabile e avviata verso trattamento chemioterapico con intento palliativo. All'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana hanno deciso invece per un intervento record asportando il tumore super gigante da 19 cm al fegato, salvando la donna che √® perfettamente guarita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

