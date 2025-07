Il poliziotto stremato la rincorsa verso il motore e gli operatori disperati | l’ultimo drammatico minuto in pista a Orio

Un momento di caos e tensione catturato in un video che, pur non mostrando immagini sensibili, ci permette di rivivere l’ultimo istante della drammatica corsa in pista a Orio al Serio. La scena, intensa e coinvolgente, svela il coraggio e la disperazione di chi ha vissuto quel minuto fatale. Raccontare ciò che mostrano le immagini non è un atto di voyeurismo, ma un tentativo sincero di comprendere cosa sia accaduto.

Orio al Serio. L'ultimo, drammatico, frenetico minuto di vita ripreso in un video. Raccontare ciò che mostrano le immagini non è un esercizio di morboso voyeurismo, ma un modo per capire cosa è realmente successo martedì mattina in pista a Orio al Serio. O almeno provarci. Il video di cui siamo entrati in possesso (che non pubblichiamo perché contiene immagini sensibili) riprende il 35enne correre in pantaloncini, sneakers e maglietta quando è ormai prossimo all'Airbus di Volotea che aveva appena iniziato la procedura di decollo per Oviedo. Dietro di lui, a parecchi metri di distanza, c'è un uomo.

La vittima è un uomo di 35 anni. È arrivato sulla pista passando da una porta di sicurezza dell'area "Arrivi".

