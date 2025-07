Verissimo di sera come sarà il nuovo progetto di Silvia Toffanin

Preparati a vivere un coinvolgente viaggio tra attualità, spettacolo e politica con Verissimo di sera, il nuovo progetto di Silvia Toffanin. La conduttrice si appresta a conquistare il palinsesto 2025/2026 di Mediaset, portando in prima serata speciali imperdibili e la seconda stagione di "This is Me" con personaggi sorprendenti. Un mix irresistibile di emozioni e novità che promette di tenerti incollato allo schermo.

Silvia Toffanin sarà una delle protagoniste della stagione 20252026 di Mediaset. Il suo Verissimo infatti raddoppia e sbarcherà anche in prima serata con alcuni speciali che spazieranno tra sport, attualità, spettacolo e politica. Inoltre, spazio anche alla seconda stagione di This is Me, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che non accoglierà più solo ex volti della scuola del talent Amici, ma anche personaggi noti dello showbiz italiano. Ecco tutte le novità anticipate alla presentazione dei palinsesti dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Verissimo, il debutto nel prime time e il ritorno nel weekend. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Verissimo di sera, come sarà il nuovo progetto di Silvia Toffanin

