il muratore ha trovato nel canale scarpe con suola a pallini altro colpo di scena

Novità sul caso di Garlasco e in particolare sul ritrovamento, in un canale della zona, di martelli e un attizzatoio da parte di un muratore nordafricano ritenute potenzialmente compatibili con l'arma e le armi utilizzate per uccidere Chiara Poggi. Ebbene, l'uomo ha parlato con il settimanale Gente in edicola l'11 luglio affermando che "tra quella spazzatura, non c'erano solo gli attrezzi. C'erano anche un paio di scarpe con la suola a pallini".  Calzature che non ha tenuto ("Non mi sarebbero andate bene: io ho il 42, quelle erano un 43, 44") ma di cui avrebbe delle "prove" che consegnerà al magistrato.