Roma Femminile UFFICIALE | acquistata Wynona Heatley

La Roma femminile si rafforza con un colpo a sorpresa: Wynona Heatley, talento australiano e ex Nordsjælland, entra a far parte del club giallorosso. La sua esperienza internazionale e la giovane età promettono di portare nuova linfa alla difesa capitolina. Con un contratto fino al 2028, Heatley rappresenta un investimento ambizioso per il futuro della squadra. L’arrivo di questa promettente centrale segnala un passo importante verso nuovi traguardi.

Colpo a sorpresa della Roma Femminile. Tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato l’acquisto di Wynona Heatley, ex Nordsjealland e nazionale australiana. La centrale difensiva classe 2001 ha firmato un contratto fino al 2028. Questo il comunicato del club: “ L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Wynona Heatley. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Difensore centrale classe 2001, Wynona arriva dal Nordsjaelland dove in due stagioni ha collezionato 44 presenze. Dopo le esperienze con il Brisbane e il Melbourne City, con una parentesi in Svezia al Växjö, nel 2023 Heatley si trasferisce definitivamente in Europa proprio al Nordsjaelland e nell’ottobre dello scorso anno esordisce anche con l’Australia; da quel momento in poi entra a far parte stabilmente della sua Nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, UFFICIALE: acquistata Wynona Heatley

In questa notizia si parla di: roma - wynona - femminile - ufficiale

Femminile, ufficiale l'acquisto di Heatley: il comunicato; AS ROMA FEMMINILE Ufficiale, Wynona Heatley è una nuova giocatrice giallorossa (C.U.); Roma Femminile, ufficiale: Heatley è una nuova calciatrice giallorossa.

Femminile, ufficiale l'acquisto di Heatley: il comunicato - La centrale difensiva ex Nordsjaelland e di nazionalità australiana firma un contratto fino al 2028. Come scrive ilromanista.eu

Femminile, Inter-Roma: le formazioni ufficiali - MSN - La Roma Femminile scende in campo per sfidare l’Inter in un match cruciale della Poule Scudetto: un duro scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Women ... Riporta msn.com