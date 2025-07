Fred Again annuncia le date del suo tour in Italia

Fred Again annuncia con entusiasmo il suo atteso tour in Italia, una tappa tanto desiderata dopo anni di tentativi. Con un messaggio sincero su Instagram, l'artista esprime la sua gioia di poter finalmente portare la sua musica nel paese natale dei suoi fratelli parigini. La notizia ha già scaldato i cuori dei fan italiani, pronti a vivere live un’esperienza unica e coinvolgente. Prepariamoci a un viaggio musicale indimenticabile, perché...

Lo ha annunciato ufficialmente lo stesso artista: arriva Fred Again in Italia. Nel suo canale Instagram spiega infatti come sia entusiasta del tour. “ITALIA! FINALMENTE! GRAZIE A DIO! Avrei ancora molto da dire su questo, prima o poi, ma per ora sono davvero felice di dire che dopo anni di tentativi di far sì che ciò accadesse, finalmente arriveremo nella terra natale dei miei fratelli, i Parisi, per fare un tour insieme nella loro terra”, scrive nel messaggio. Fred Again in Italia: le date del tour. 4 settembre: Milano – Ex Macello. 5 settembre: Verona – Castello di Villafranca. 7 settembre: Napoli – Piazza del Plebiscito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fred Again annuncia le date del suo tour in Italia

