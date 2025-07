Non c' è posto migliore dove dire stop L' evoluzione del campione Fognini

Non c’è posto migliore per celebrare l’epilogo di Fabio Fognini, il campione che ha scritto pagine indimenticabili nel tennis italiano. Ora che il sipario si è chiuso, resta il dubbio: avrebbe potuto conquistare di più con un pizzico di testa in più? Forse, ma proprio come ha scelto di salutare, lasciando un capolavoro sul campo, Fognini ci insegna che la grandezza si misura anche con il coraggio di dire basta davanti a un sogno.

Adesso che è finita resterà il dilemma se Fabio Fognini avesse potuto vincere di più con quel talento ma con un po' più di testa. In realtà, probabilmente, diversamente non sarebbe stato Fabio Fognini, e il modo in cui ha deciso di dire basta è il sogno di tutti gli sportivi: davanti a un capolavoro. L'ha fatto, al primo turno di Wimbledon, costringendo Alcaraz al quinto set, e prendendosi i complimenti di un rivale con 15 anni di meno: "Ma perché deve smettere?". E invece è proprio questo il momento, così come ha detto oggi in una conferenza stampa a Church Road convocata all'improvviso, come se fosse uno dei suoi colpi vincenti: "Non c'è altro posto migliore dove dire stop.

