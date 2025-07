Rugby il XV del Sudafrica per la sfida all’Italia a Port Elizabeth

Preparati a vivere un emozionante scontro tra titani: il XV del Sudafrica si prepara ad affrontare l’Italia al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Rassie Erasmus ha ufficializzato la formazione, e il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. Non perdere neanche un minuto di questa sfida epica, segui le nostre dirette e approfondimenti esclusivi per restare sempre aggiornato!

E’ stata ufficializzata la formazione del Sudafrica che affronterà l’Italia sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Rassie Erasmus, Commissario Tecnico del Sudafrica, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sudafrica - italia - port - elizabeth

Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica - L’estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un’attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa.

Springboks, see you next week in Port Elizabeth #RSAvITA #Italrugby #insieme #rugbypassioneitaliana Vai su Facebook

Sudafrica, il XV per la sfida all’Italia a Port Elizabeth; Italia, Simone Ferrari: Lavoriamo sui principi offensivi, il Sudafrica giocherà con ancora più forza; Italrugby, convocato Ribaldi per la sfida al Sudafrica.

Rugby, l’Italia convoca Ribaldi per il Test Match contro il Sudafrica a Port Elizabeth - In vista dell’ultimo Test Match del Tour Estivo lo staff tecnico della Nazionale di rugby ha convocato Giampietro Ribaldi, tallonatore ... Secondo sportface.it

Italia coraggiosa, ma non basta: a Pretoria passa il Sudafrica 42-24 - Nel Summer Tour gli Azzurri, ampiamente rimaneggiati per colpa di 7 infortuni, reagiscono con forza nel secondo tempo. Da gazzetta.it