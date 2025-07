Cosmoss il marchio di bellezza olistico lanciato da Kate Moss nel 2022 ha chiuso i battenti segnando un epilogo inaspettato in un settore la cosmesi molto affollato di celebrity brands

Il mondo della bellezza si trova ancora una volta a riflettere sulle sfide di un mercato saturo, dove anche i nomi più celebri possono inciampare. Cosmoss, il progetto ambizioso di Kate Moss, ha chiuso i battenti, lasciando dietro di sé un bilancio amaro e molte domande sul futuro del beauty olistico. La liquidazione, avvenuta il 24 giugno 2025, ha sorpreso tutti, ma apre anche nuove riflessioni sull’equilibrio tra innovazione e sostenibilità nel settore.

I l mondo del beauty saluta un altro progetto ambizioso: Cosmoss, il marchio di bellezza lanciato da Kate Moss nel 2022, ha chiuso i battenti, segnando un epilogo inaspettato per un brand che prometteva di rivoluzionare il settore con un approccio olistico. La notizia della liquidazione, avvenuta il 24 giugno 2025, ha sorpreso gli addetti ai lavori: il fallimento del progetto ha lasciato dietro di sé debiti per circa 3 milioni di sterline e molte domande su cosa non abbia funzionato. Kate Moss compie 50 anni: i migliori 10 look di un’icona fashion senza compromessi X Chiude il progetto beauty olistico firmato Kate Moss. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosmoss, il marchio di bellezza olistico lanciato da Kate Moss nel 2022, ha chiuso i battenti, segnando un epilogo inaspettato in un settore, la cosmesi, molto "affollato" di celebrity brands

