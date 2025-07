Berlusconi frena sullo Ius Scholae | Mi dispiace dare colpetto a Tajani ma non è una priorità

In un panorama politico in continua evoluzione, le recenti dichiarazioni di Berlusconi sullo Ius Scholae aprono un dibattito acceso tra diritti e priorità. Con un tono misurato ma deciso, l'ex premier sottolinea l'importanza di migliorare la proposta senza trascurare altre urgenze. È un richiamo a trovare un equilibrio tra innovazione sociale e realpolitik, perché i diritti delle persone devono sempre essere una priorità.

"Mi dispiace per Tajani, perché so di dargli un colpetto", ha sostenuto, chiarendo che la proposta può essere migliorata anche se non mal formulata. In ogni caso, i diritti delle persone vanno difesi sempre, come proclamava Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Berlusconi frena sullo Ius Scholae: “Mi dispiace dare colpetto a Tajani, ma non è una priorità”

