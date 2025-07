Milan Leao al centro del progetto | Allegri fissa l’obiettivo dei 20 gol

Il Milan punta forte su Leao, al centro del progetto di Allegri. L’allenatore fissa l’obiettivo: 20 gol per consacrare il numero dieci rossonero come protagonista assoluto della stagione. Con una strategia ambiziosa e una coppia già promettente, i tifosi sognano un’annata da record. Ma sarà davvero possibile? La risposta si scriverà sul campo, dove il talento e la determinazione potranno fare la differenza.

Milan, Leao e Allegri: può nascere una coppia vincente. Obiettivo? 20 gol e una stagione da protagonista per il numero dieci rossonero.

