Juri Marelli e Alice Gaggi dominano il 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde

Il 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde ha regalato emozioni indimenticabili, con Juri Marelli e Alice Gaggi protagonisti assoluti. Questa prestigiosa gara nazionale di corsa in montagna, inserita nel Campionato Csi Lombardia, ha attirato appassionati da tutta Italia lungo un tracciato di 7,6 km tra panorami mozzafiato e sfide avvincenti. Un successo che conferma questa manifestazione come un punto di riferimento per gli amanti della corsa in natura.

Grande successo per il 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde, gara nazionale Bronze della Fidal di corsa in montagna e seconda prova del Campionato Csi Lombardia. La manifestazione sportiva si è svolta domenica 6 luglio, lungo un percorso di 7,6 chilometri con un dislivello positivo di 450. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: fattoria - trofeo - didattica - sempreverde

Marelli si aggiudica il 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde davanti a Radaelli e Sassella. In campo femminile dominio assoluto di Alice Gaggi Vai su Facebook

Juri Marelli e Alice Gaggi dominano il 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde; Juri, un valsassinese trionfa nella dura corsa in montagna in Valtellina; Juri Marelli e Alice Gaggi trionfano al 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde.

Juri, un valsassinese trionfa nella dura corsa in montagna in Valtellina - Marelli si aggiudica il 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde davanti a Radaelli e Sassella. today.it scrive

Trofeo Sempreverde: Gaggi, un ritorno da campionessa Marelli, un esordio vincente - Un centinaio i concorrenti al via del 10° Trofeo Fattoria Didattica Sempreverde, gara nazionale Bronze FIDAL di corsa in ... Scrive valtellinanews.it