WEC Toyota verso il Brasile | Non ci arrendiamo a Le Mans non è andata come volevamo

Toyota GR riparte da San Paolo dopo aver rimediato una nuova sconfitta in occasione della 24 Ore Le Mans. I giapponesi, ancora senza successi quest'anno nel FIA World Endurance Championship, tornano in azione in Brasile con il chiaro intento di replicare il dominio della passata stagione. SĂ©bastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa (n. 8) vinsero lo scorso luglio controllando la scena dall'inizio alla fine. Il primo citato non sarĂ della partita questo weekend in seguito alla scomoda concomitanza con il round di Berlino della FIA Formula E, una situazione che limiterĂ anche altri protagonisti presenti in Hypercar.