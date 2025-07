Viale di Antignano scontro tra auto e scooter nella notte | feriti due giovani

Una notte sanguinosa sul viale di Antignano, dove un brutto incidente tra auto e scooter ha coinvolto due giovani vittime. L’impatto, avvenuto all’angolo con via Angioletti, ha causato ferite gravi a un 18enne e a una ragazza di 17 anni. La scena si è trasformata in un crescendo di solidarietà e preoccupazione. Fortunatamente, le autorità sono intervenute tempestivamente per garantire assistenza e sicurezza. La loro sorte resta al centro delle attenzioni, mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

Incidente stradale nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio sul viale di Antignano, all'angolo con via Angioletti, dove uno scooter con un 18enne e una ragazza di 17 anni a bordo si è scontrato con un'auto guidata da un ventenne. I due giovani in scooter sono finiti a terra riportando. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

