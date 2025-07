Morosità incolpevole pubblicato l’avviso per accedere ai contributi

Se sei un inquilino alle prese con difficoltà economiche e morosità incolpevole, questa è una grande opportunità: l’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo annuncia che è stato pubblicato il bando sul portale del Comune di Benevento. Un’occasione concreta per ottenere contributi e superare momenti difficili. Scopri come accedere ai fondi e riprendere il controllo della tua situazione abitativa. Non perdere questa occasione, consulta subito l’avviso integrale!

L'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso per l'accesso al fondo destinato agli inquilini con morosità incolpevole. L'avviso, consultabile integralmente al seguente link https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=70920 è riservato agli inquilini che si trovano in uno stato di morosità incolpevole come da Dl del 31 agosto 2013 e successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture numero 202 del 2014). La morosità incolpevole è la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare: con l'emanazione dell'avviso pubblico sono specificati termini, requisiti e documentazione da produrre per l'erogazione del contributo.

