Cani molossoidi e pitbull a Bari ok del Comune alla sterilizzazione volontaria

L’amministrazione comunale di Bari si impegna a tutelare il benessere degli animali e a promuovere una gestione responsabile dei cani molossoidi e pitbull, offrendo un’opportunità gratuita di sterilizzazione. Un passo importante verso la prevenzione del randagismo e la sicurezza della comunità. Se sei proprietario di uno di questi cani, approfitta di questa iniziativa volontaria: insieme, possiamo fare la differenza per un futuro più sicuro e consapevole.

È stata avviata la procedura di affidamento di interventi di sterilizzazione sui cani cosiddetti 'molossoidi' e terrier di tipo 'Bull-Ttb', di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Bari, su base volontaria degli stessi padroni degli animali. L’amministrazione comunale intende, infatti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: cani - molossoidi - bari - comune

Cani molossoidi e pitbull a Bari, ok del Comune alla sterilizzazione volontaria; Bari, prosegue la campagna di sterilizzazione dei cani randagi in collaborazione con Lav e Asl; Il Comune di Bari in campo contro il randagismo: due bandi per il controllo e la sterilizzazione dei cani mol….

Comune Bari, 'segnalato veleno per cani in strada, attenzione' - MSN - La ripartizione tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari comunica che, "in seguito a segnalazioni di presunti episodi di avvelenamento di cani in alcune zone di ... Lo riporta msn.com

Comune Bari, 'segnalato veleno per cani in strada, attenzione' - Comune Bari, 'segnalato veleno per cani in strada, attenzione' 'Tenere gli animali al guinzaglio e usare le museruole' BARI , 01 marzo 2025, 10:20 ... Riporta ansa.it