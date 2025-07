Reja | Ndoye? Lo adoro ha mezzi importanti

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, torna a parlare di passione e ambizione nel mondo del calcio partenopeo. Intervistato a Radio Goal, il tecnico ha condiviso le sue emozioni, sottolineando la forza del Napoli e la sua identità. Con un occhio rivolto al presente e uno al passato, Reja conferma: “Il Napoli è competitivo a tutti i livelli”, un messaggio che riscalda il cuore dei tifosi e alimenta la speranza di grandi successi.

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto quest'oggi a Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni tra passato e presente, commentando anche le voci di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni alla radio. Reja: "Il Napoli è competitivo a tutti i livelli". Così l'ex tecnico del Napoli: "Il Napoli è competitivo a tutti i livelli, anzi dico siamo competitivi, perché mi sento napoletano. Quando siamo arrivati in Serie A bisognava trovare giocatori di livello, che per la categoria. Nel primo anno siamo arrivati ottavi. Prendemmo l'anno dopo contro il Benfica nei preliminari, i lusitani se non sbaglio vinsero l'Europa League, o arrivarono in finale.