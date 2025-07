Leone XIV a Zelensky | Vaticano disponibile per i negoziati Ucraina-Russia

Il mondo guarda con speranza al ruolo mediatorio del Vaticano nel conflitto tra Ucraina e Russia. Questa mattina, Leone XIV ha incontrato Zelensky a Castel Gandolfo, riaffermando l’intenzione di facilitare negoziati di pace. Un gesto che potrebbe segnare una svolta decisiva verso la fine delle ostilità, confidando nell’influenza morale e diplomatica della Santa Sede per trovare una soluzione duratura e pacifica.

Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza a Castel Gandolfo Volodymyr Zelensky, riaffermando nel corso dell'incontro «la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati », ha riferito la Sala stampa della Santa Sede. «È una questione molto importante, ne abbiamo parlato. Naturalmente vogliamo che questa guerra finisca e contiamo molto sul Vaticano, confidiamo che Sua Santità possa aiutarci con un luogo di incontro ad alto livello, per finire questo conflitto». A centro del colloquio andato in scena a Castel Gandolfo c'è stato però il tema della restituzione dei bambini rapiti dai russi, ha spiegato Zelensky.

