Villa Pamphilj Kaufmann estradato in Italia venerdì l' arrivo a Ciampino e poi il trasferimento a Regina Coeli dove sarà interrogato

Venerdì 23 giugno, Villa Pamphilj ha fatto da sfondo a un episodio di grande rilievo giudiziario: Charles Francis Kaufmann, l'americano coinvolto nel duplice omicidio, è stato estradato in Italia e trasferito al carcere di Regina Coeli. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Ciampino, sarà interrogato dal pubblico ministero e dai suoi collaboratori, nel pieno rispetto delle procedure legali. La vicenda si annuncia ricca di sviluppi e suspense.

Subito dopo il suo arrivo, sarà trasferito nel carcere di Regina Coeli, dove sarà a disposizione del pubblico ministero aggiunto Giuseppe Cascini e del sostituto procuratore Antonio Verdi, che sono titolari dell’inchiesta Charles Francis Kaufmann, l'americano accusato del duplice omicidio del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphilj, Kaufmann estradato in Italia venerdì, l'arrivo a Ciampino e poi il trasferimento a Regina Coeli dove sarà interrogato

