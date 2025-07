Una pallottola spuntata | il film sarà pura gioia

Preparati a ridere come mai prima d'ora: "Una pallottola spuntata" si appresta a tornare sul grande schermo, portando con sé tutta la pura gioia di sempre. Andy Samberg ha già espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura con Liam Neeson, e i fan sono in fibrillazione. Il film, atteso il 1° agosto, promette di essere un mix irresistibile di comicità e azione che non deluderà le aspettative.

Andy Samberg ha appoggiato pienamente l'imminente film con Liam Neeson, Una pallottola spuntata, elogiando la nuova commedia prima della sua uscita. Una pallottola spuntata è uno dei franchise comici più famosi di tutti i tempi e, ora che sta per essere ripreso con Liam Neeson nel ruolo, molti fan non vedono l'ora di vederlo in uscita il 1° agosto. Parlando con Owen Danoff di Screen Rant durante la promozione della loro serie TV animata Digman!, ad Andy Samberg e Neil Campbell è stato chiesto di Una pallottola spuntata. Il regista di Una pallottola spuntata, Akiva Schaffer, è un collaboratore frequente di Andy Samberg, essendo entrambi membri del gruppo musicale comico The Lonely Island.

Una pallottola spuntata: perché "vogliamo credere" nel sequel con Liam Neeson - Dopo l'attesa di un sequel, "Una pallottola spuntata" torna con Liam Neeson, suscitando emozioni contrastanti.

In attesa di sapere come sarà il nuovo UNA PALLOTTOLA SPUNTATA, fa sicuramente piacere vedere questa rinascita di Pamela Anderson, e anzi, qualcosa mi dice che il vero asso nella manica del film con Liam Neeson sarà proprio lei!

Primo poster ufficiale di "Una pallottola spuntata" con Liam Neeson e Pamela Anderson. Io continuo ad avere forti perplessità al riguardo, ma ora non rimane che attendere l'uscita del film e vedere di che si tratta.

