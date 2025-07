Jacopo Vasamì si ferma il sogno a Wimbledon juniores | Wazny rimonta e frena l’azzurro

Jacopo Vasamì, talento emergente del tennis italiano, ha visto interrompersi bruscamente la sua corsa a Wimbledon juniores. Dopo aver mostrato determinazione e talento sulle verdi superfici londinesi, il giovane azzurro si è dovuto arrendere al tenace polacco Alan Wazny in un combattuto match. La sua avventura nel prestigioso torneo si conclude così, lasciando aperta la speranza di future grandi imprese sui campi internazionali. Ma cosa riserverà il futuro per questo promettente giovane?

Jacopo Vasamì è stato sconfitto dal polacco Alan Wazny agli ottavi di finale di Wimbledon juniores, cedendo al cospetto dell’avversario con il punteggio di 3-6, 7-6(4), 6-2. Si conclude così l’avventura del tennista italiano sui prati londinesi, dove il 17enne sperava di farsi strada e battagliare fino in fondo per la conquista del terzo Slam della stagione. L’azzurro si era presentato sui sacri prati da testa di serie numero 2 del tabellone, aveva regolando il tedesco Mackenzie e lo statunitense Johnston per 2-0, ma oggi è arrivato il semaforo rosso prima dell’ingresso tra i migliori otto. Il numero 2 del ranking ITF per quanto riguarda la categoria giovanile (alle spalle soltanto dello spagnolo Santamarta Roig) e numero 674 del ranking ATP (la classifica riservata ai professionisti) ha dominato il primo set contro il numero 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jacopo Vasamì, si ferma il sogno a Wimbledon juniores: Wazny rimonta e frena l’azzurro

