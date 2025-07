A ritroso da Nezuk presso Tuzla i 100 km che percorsero circa 15mila bosniaci musulmani sopravvissuti al genocidio di Srebrenica

Ogni passo di questa marcia simbolica attraverso le foreste bosniache ci ricorda il coraggio e la memoria di chi ha vissuto e sopravvissuto al genocidio di Srebrenica. Questi 15.000 bosniaci musulmani, percorrendo 100 km nel ricordo delle vittime, ci invitano a riflettere sul valore della pace e della giustizia, affinch√© simili tragedie non si ripetano mai pi√Ļ.

Migliaia di persone intraprendono una marcia di giorni attraverso una fitta foresta bosniaca, ripercorrendo il percorso straziante dei sopravvissuti per commemorare tre decenni dal genocidio di Srebrenica, che ha ucciso oltre 8.000 uomini e ragazzi.

