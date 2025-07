Il porto di Ancona su Rai 1 | sarà il protagonista di Linea Blu – Porti d’Italia

Il porto di Ancona si prepara a brillare sulla scena nazionale: sabato 12 luglio alle 14, Rai Uno trasmetterà “Linea Blu – Porti d’Italia”, con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. Una vetrina imperdibile per scoprire le meraviglie, le storie e le opportunità di uno degli scali più strategici del nostro Paese. Non perdete questa occasione di immergervi nel cuore pulsante dell’Italia marittima!

