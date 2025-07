Il diavolo veste Prada 2 è in lavorazione | ecco chi non tornerà del cast e le new entry

Il fascino di "Il diavolo veste Prada" torna a brillare con il tanto atteso sequel, in uscita il 1° giugno 2026. Tra new entry sorprendenti, una trama intrigante e un set da sogno, l’attesa cresce: riuscirà questa nuova avventura a conquistare ancora una volta il pubblico? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i dettagli esclusivi su cast, storia e ambientazioni di questa attesissima produzione.

Arriverà al cinema il 1° giugno del 2026 e non vediamo l'ora di scoprire se sarà all'altezza dell'originale. Tra il nuovo cast, la trama e il set, ecco tutto quello che sappiamo finora.

Era patriarcale, immaturo", ha detto senza mezzi termini Adrian Grenier parlando di Nate, il personaggio che ha interpretato nel primo "Il diavolo veste Prada". Ecco, non aspettatevi di rivederlo nel sequel. Stavolta la cucina e le pizze del fidanzato di Andy resta Vai su Facebook

