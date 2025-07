Aversa incendio in un appartamento in via Corcioni | paura tra i residenti

Un boato di paura ha scosso Aversa oggi intorno alle 12, quando un incendio scoppiato in un appartamento di via Corcioni ha causato densi nuvoloni di fumo, alimentando il panico tra residenti e passanti. La rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco è stata fondamentale per contenere il dramma e garantire la sicurezza di tutti. La vicenda evidenzia quanto sia importante la prontezza nelle emergenze domestiche.

Attimi di paura ad Aversa, intorno alle 12 di oggi, quando un denso fumo ha avvolto un appartamento al piano rialzato di un palazzo in via Ettore Corcioni. A generare l'allarme è stato il fumo intenso che ha iniziato a fuoriuscire dall'abitazione, spaventando i residenti e i passanti.

