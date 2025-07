Prove Invalsi 2025 | dispersione scolastica ai minimi storici ma aumentano le fragilità negli apprendimenti Cosa dicono davvero i dati su Italiano Matematica Inglese e competenze digitali?

Il Rapporto INVALSI 2025 svela un quadro sorprendente della scuola italiana: la dispersione scolastica raggiunge i minimi storici, ma emergono nuove fragilità negli apprendimenti. Con dati che coinvolgono oltre 2,5 milioni di studenti, i numeri rivelano come, nonostante i progressi, ci siano ancora sfide da affrontare in Italiano, Matematica, Inglese e competenze digitali. È il momento di analizzare cosa ci dicono davvero questi dati e come possiamo migliorare il sistema educativo.

Il Rapporto Nazionale INVALSI 2025 presentato oggi alla Camera dei deputati fotografa una scuola in evoluzione. Le prove hanno coinvolto circa 11.500 scuole e oltre 2,5 milioni di studenti dalla primaria alle superiori, con una partecipazione quasi totale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prove - invalsi - dispersione - scolastica

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali - A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

Nel 2024 la dispersione scolastica in Italia è scesa al 9,8%. È il valore più basso mai registrato: un risultato che parla di passi avanti, considerando che nel 2000 si sfiorava il 25%. Ci stiamo finalmente avvicinando all’obiettivo europeo del 9% fissato per il 203 Vai su Facebook

Prove Invalsi 2025, uno studente su due finisce le superiori senza un livello base in italiano e matematica; Rapporto INVALSI 2025: luci e ombre sulla scuola italiana; Cogliere sfide e opportunità attraverso i dati INVALSI.

Dispersione scolastica, buone notizie dalle prove Invalsi - Nel 2024 la dispersione scolastica implicita scende al 6,6% e solo in Campania e Sardegna rimane sopra il 10%. vita.it scrive

RAPPORTO INVALSI 2025/ Meno abbandoni, meno eccellenze: bene l’inglese, “crisi” della matematica al Sud - Diminuisce la dispersione esplicita, permangono i divari regionali, occorre investire di più sulle eccellenze ... Secondo ilsussidiario.net