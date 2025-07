Tragedia di Orio Enac | Nessun buco alla sicurezza non sono emerse difficoltà infrastrutturali

L’incidente all’aeroporto di Orio al Serio ha scosso profondamente tutti, ma l’Enac rassicura: nessun malfunzionamento o criticità infrastrutturale sono state riscontrate. Pierluigi Di Palma, presidente dell’ente, sottolinea che si tratta di un episodio drammatico, senza legami con la sicurezza dello scalo. La sua analisi mira a chiarire ogni dubbio, ribadendo l’impegno costante per garantire un ambiente sicuro e affidabile.

“Non emergono situazioni di difficoltà infrastrutturale all’aeroporto di Orio al Serio”: così Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac, risponde alle critiche mosse nei confronti dello scalo bergamasco, in seguito alla tragica morte del 35enne che ha scelto di togliersi la vita gettandosi nel motore di un Airbus A319 della compagnia Volotea in partenza per Oviedo. “Un evento tragico ma quello che è accaduto – spiega il numero uno dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – rientra in un presidio infrastrutturale coerente con la normativa”: dopo aver chiesto alla direzione territoriale una relazione dettagliata sull’accaduto, non sarebbero dunque emerse falle nella sicurezza secondo quelli che sono i protocolli in vigore, senza alcun buco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it