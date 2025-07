Terni la Giunta comunale approva il Dup 2026-28 | tra i nuovi focus comunità energetiche golf a Piediluco ed energia nucleare

La Giunta comunale di Terni ha recentemente approvato il DUP 2026-2028, un documento chiave che traccia le direttrici per lo sviluppo futuro della città. Tra i focus principali emergono le nuove comunità energetiche a Piediluco, i progetti per il golf e le discussioni sull'energia nucleare. Questa pianificazione strategica punta a consolidare Terni come esempio di innovazione e sostenibilità. Scopriamo insieme come queste scelte plasmeranno il domani della nostra comunità.

La Giunta comunale di Terni nella riunione del 7 luglio ha approvato il nuovo documento unico di programmazione integrale per la sezione operativa 2026-2028. Documento di grande rilevanza, che va ad evidenziare i punti principali della programmazione dell’attività di governo dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - giunta - comunale - approva

Complimenti alla nuova giunta provinciale di Terni - Complimenti alla nuova giunta provinciale di Terni per aver finalmente sistemato il cortile del Provveditorato in Via Romagnosi, dopo anni di segnalazioni e attese.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi ha indirizzato un’interrogazione al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e all’assessore competente, sollevando questioni legate alla gara per la concessione della progettazione, costruzione e Vai su Facebook

Quindici parcheggi rosa, il consiglio comunale approva; Terni, la Giunta comunale approva il Dup 2026-28: tra i nuovi focus comunità energetiche, golf a Piediluco ed energia nucleare; Lancia di Luce: approvati i fondi per la mostra al CAOS Terni.

Giunta approva due delibere per sviluppo infrastrutturale - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato due delibere fondamentali per il miglioramento della rete infrastrutturale ... ansa.it scrive

Viterbo. La giunta comunale approva le linee guida del nuovo piano urbanistico commerciale - NewTuscia – VITERBO – Approvate dalla giunta del Comune di Viterbo le linee guida del nuovo piano urbanistico commerciale che sarà adottato entro il 2026. Lo riporta newtuscia.it