Brucia la macchia mediterranea a Monopoli | chiusa la provinciale anche Canadair in azione

L’incendio che sta divorando la macchia mediterranea lungo la provinciale 113 di Monopoli sta mobilitando tutte le forze disponibili. Con la chiusura della strada e l’intervento tempestivo di canadair, vigili del fuoco e volontari, si cerca di contenere le fiamme e salvaguardare il patrimonio naturale. La lotta contro questo fronte di fuoco diventa una corsa contro il tempo per proteggere la biodiversità e le comunità locali.

Brucia la macchia mediterranea lungo la provinciale 113, la cosiddetta 'panoramica' di Monopoli. Dalla tarda mattinata di oggi, 9 luglio, i vigili del fuoco della squadra del pronto intervento di emergenza boschiva, insieme a un'altra squadra ordinaria e a volontari, sono impegnati nelle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Monopoli, brucia la macchia mediterranea: chiusa la Sp13 in entrambe le direzioni. In arrivo Canadair Vai su X

Quando la chiamavano "Ripa gnora", per via del colore bruno del litorale ricoperto da macchia mediterranea, che si presentava a chi andava per mare sino a metà XIX secolo Vai su Facebook

Incendio Orbetello, brucia macchia mediterranea/ Torre Vecchia: elicotteri e canadair - IlSussidiario.net - Incendio a Orbetello, macchia mediterranea in fiamme: elicotteri e canadair sorvolano Torre Vecchia, chiesti rinforzi per domare il rogo. Si legge su ilsussidiario.net