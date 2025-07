Pier Silvio Berlusconi | I reality di Leotta e Blasi? Pelle d' oca dalla rabbia Lo ius scholae non è una priorità Politica? Non la escludo

Pier Silvio Berlusconi, tra le novità televisive e le strategie future di Mediaset, promette un palinsesto rivoluzionario e sorprendenti cambiamenti. Dalle polémiche sui reality con Leotta e Blasi alla sfida politica dello ius scholae, ogni mossa è pensata per catturare l'attenzione del pubblico e rilanciare l'intrattenimento italiano. Con un occhio attento alle sfide sociali e politiche, il futuro si presenta ricco di sorprese e nuove opportunità. La vera domanda è: cosa riserva il prossimo capitolo della tv italiana?

L'ad di Mediaset ha illustrato le prossime mosse che toccheranno «in maniera graduale ma profonda» il palinsesto di Canale 5. Myrta Merlino «in panchina», al suo posto Gianluigi Nuzzi. «L'intervista a Barbara D'Urso? Non l'ho letta.». E sulla politica:: «Guardando al futuro non lo escludo: una sfida completamente nuova, perché no?» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Pier Silvio Berlusconi: «I reality di Leotta e Blasi? Pelle d'oca dalla rabbia. Lo ius scholae non è una priorità. Politica? Non la escludo»

