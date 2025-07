Centrodestra Pier Silvio Berlusconi | A Genova ha sbagliato completamente candidato

Il centrodestra a Genova ha scelto un candidato che ha suscitato molte polemiche e dubbi, mettendo a rischio la vittoria prevista. A poco più di un mese dalle elezioni comunali vinte dal campo largo guidato da Silvia Salis, la decisione di schierare Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset e figlio dell'ex premier Silvio, sembra aver complicato il quadro politico locale. Una scelta discutibile che potrebbe influenzare profondamente gli esiti elettorali e il futuro della coalizione.

Il centrodestra a Genova ha "sbagliato completamente candidato": a parlare, a più di un mese dalle elezioni comunali vinte dal campo largo guidato da Silvia Salis, è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset e figlio dell'ex premier e fondatore di Forza Italia Silvio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: silvio - centrodestra - pier - berlusconi

Berlusconi, 2 anni dalla morte. Il ricordo di Pier Silvio: «Amava stare con le persone, questa era la sua forza» Vai su Facebook

Centrodestra, Pier Silvio Berlusconi: A Genova ha sbagliato completamente candidato; Pier Silvio Berlusconi: “La politica? Adesso no ma non lo escludo. Se dopo Sala perdiamo a Milano siamo veramente messi male”; Ius scholae, Tajani: Perfetta sintonia con Pier Silvio Berlusconi. E Salvini: Partita chiusa.

Ius scholae, Tajani: “Perfetta sintonia con Pier Silvio Berlusconi”. E Salvini: “Partita chiusa” - Le parole di Pier Silvio Berlusconi sullo Ius scholae alimentano il dibattito nel centrodestra. Come scrive lapresse.it

Pier Silvio Berlusconi scende in politica? "In futuro non lo escludo". Poi loda Meloni: "Guida il governo migliore d'Europa" - La premier dimostra "grande serietà, impegno, e patriottismo. Segnala today.it