Francis Kaufmann il presunto killer di Villa Pamphili atteso l’11 luglio in Italia

Il mistero avvolge ancora la tragica morte di Anastasia Trofimova e della sua bambina ad Villa Pamphili, mentre si attende con ansia l'interrogatorio di Francis Kaufmann, il presunto killer, previsto per metà luglio. Intanto, i genitori della vittima sono arrivati a Roma per fornire nuovi dettagli cruciali ai magistrati, sperando di fare luce su un caso che ha sconvolto l’Italia e il mondo intero.

Intanto lo scorso 4 luglio, sono giunti a Roma i genitori di Anastasia Trofimova, la giovane donna trovata morta a Villa Pamphili insieme a sua figlia Andromeda per essere ascoltata dai magistrati di piazzale Clodio, con l'obiettivo di ottenere nuovi e fondamentali dettagli sul caso. Si prevede che l'interrogatorio di garanzia avverrà la metà di luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili atteso l’11 luglio in Italia

