Carola Rackete, simbolo di un’attivista decisa e controversa, lascia il Parlamento europeo, mentre Ilaria Salis rinnova il suo impegno. Due figure che, tra luci e ombre, continuano a suscitare dibattiti accesi sulla scena politica italiana. La loro storia ci invita a riflettere sulle sfide e i compromessi di chi si impegna per cause sociali e ambientali, lasciando un segno indelebile nel panorama politico contemporaneo.

Roma, 9 lug – A volte ritornano. Altre volte restano. È il curioso caso della capitana senza reggiseno Carola Rackete e dell’onorevole col martello (ma senza falce) Ilaria Salis al Parlamento europeo. The Left saluta “Capitan rasta”. La comandante della Sea Watch, ecologa, attivista per il clima, filantropa simil-Soros e pittatrice di unghie in stile Fedez durante i salvataggi umani si è dimessa dall’incarico affidatole dall’elettorato sinistro tedesco al parlamentino di Bruxelle s. “ Scelta per spirito collettivo”, ha detto. Lo ha annunciato oggi il suo gruppo The Left che, salutando la capitana tutta rasta, riporta questo passaggio del commiato: “ La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Carola Rackete si dimette: e Ilaria Salis?

