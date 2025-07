Devastante incendio brucia Roma Ovest | colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un incendio devastante sta sconvolgendo Roma Ovest, con un’enorme colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Valle Santa e via Boccea sono in fiamme, mentre i canadair si impegnano per domare le fiamme al confine con Fiumicino. I pompieri sono al lavoro senza sosta da ore, affrontando una battaglia contro il fuoco che mette a rischio la sicurezza della città. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emergenza.

Un enorme incendio boschivo sta bruciando Valle Santa e via Boccea, in zona arrivano i canadair per spegnere le fiamme, al confine con Fiumicino. Pompieri al lavoro da ore oggi, mercoledì 9 luglio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - devastante - brucia - roma

Devastante incendio lascia una famiglia senza niente… Lanciata una campagna di raccolta fondi on line. Più di 250 donazioni solo nelle prime 24 ore sommergono di affetto le persone di Sonnino - Un devastante incendio ha ridotto in cenere la casa della famiglia Farinella a Sonnino Scalo, portandoli a perdere ogni cosa.

++FIAMME++ Brucia i rami di ulivo potati e provoca un incendio che manda in fumo 200 ettari di bosco? L'articolo completo: https://cityne.ws/xUBOR Vai su Facebook

Devastante incendio brucia Roma Ovest: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza; Roma circondata da incendi, brucia azienda di materiale elettrico e rame. Feriti due pompieri sul litorale; Incendio alla Balduina, brucia una porzione del parco del Pineto: vigili del fuoco in azione.

Incendio Roma, brucia lo store Orizzonte/ Fiamme alte 10 metri, struttura devastata - IlSussidiario.net - Incendio Roma, brucia lo store Orizzonte/ Fiamme alte 10 metri, struttura devastata Incendio Roma, a fuoco lo store Orizzonte in zona outlet di Castel Romano: le fiamme alte dieci metri erano ... ilsussidiario.net scrive

Incendio alla Balduina, brucia una porzione del parco del Pineto: vigili del fuoco in azione - Il fuoco ha colpito una porzione della riserva a ridosso degli ultimi edifici della Balduina, che sono stati fatti evacuare per sicurezza ... Scrive roma.repubblica.it