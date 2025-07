Forbidden fruit replica puntata del 9 luglio in streaming | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con Forbidden Fruit, la soap turca che tiene con il fiato sospeso. Nella puntata di oggi, 9 luglio, Yildiz condivide con Sengul le sue emozioni e i segreti che le ruotano attorno. Vuoi rivivere ogni dettaglio? Trova il video Mediaset in streaming e immergiti di nuovo in questa coinvolgente storia d’amore e intrighi. Continua a seguire le vicende dei protagonisti e scopri cosa riserva il futuro!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 9 luglio – con la soap turca Forbidden fruit. Nella puntata odierna Yildiz racconta all’amica Sengul l’incontro con Halit e le dice che, in attesa di ulteriori sviluppi, vuole riprendere il suo lavoro al ristorante per mettere a tacere i sospetti di Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 9 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, replica puntata del 9 luglio in streaming | Video Mediaset

In Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, Zeynep si trova di fronte a una scoperta scioccante che potrebbe cambiare tutto.

