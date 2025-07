India crolla ponte nel Gujarat e i veicoli di passaggio precipitano nel fiume | almeno 9 morti

Una tragedia scuote il Gujarat, India, dove un ponte a Padra è crollato sotto il peso di veicoli in transito, precipitando nel fiume Mahi. Almeno nove vittime, tra cui due camion e un SUV, hanno perso la vita, mentre altre persone sono state tratte in salvo e sei risultano ferite. Le intense piogge e le inondazioni degli ultimi giorni hanno contribuito a questa terribile tragedia, ricordandoci quanto siano fragili le infrastrutture in condizioni di maltempo.

Almeno nove persone sono morte a causa del crollo di un ponte a Padra, nel distretto di Vadodara, nello Stato indiano del Gujarat. Altre persone sono state tratte in salvo e sei risultano ferite. Cinque veicoli sono precipitati nel fiume Mahi, tra cui due camion e un Suv. La zona era stata colpita nei giorni scorsi dal maltempo, con forti piogge e inondazioni.

