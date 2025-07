Macron offre la mano alla moglie Brigitte per scendere dall’aereo ma lei lo ignora | il video

Durante una visita ufficiale nel Regno Unito, il gesto di Macron che offre la mano a Brigitte per scendere dall'aereo ha attirato l'attenzione, ma lei lo ignora con eleganza. Un momento che ha acceso discussioni e speculazioni sulla loro complicitĂ pubblica e privata. Questo episodio ci ricorda quanto i gesti quotidiani possano diventare simboli di un rapporto forte e autentico, anche sotto i riflettori piĂą attenti.

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte arrivano nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni, la prima di un Capo di Stato europeo dopo la Brexit. Al suo arrivo Macron viene accolto dal Principe e dalla Principessa di Galles prima di dirigersi al Castello di Windsor per incontrare Re Carlo III. Ma a fare scalpore è un nuovo gesto di allontanamento da parte della premiere dame francese nei confronti del marito, dopo lo "schiaffo" in Vietnam. Brigitte, infatti, avrebbe ignorando la mano offerta da Macron per aiutarla a scender dall'aereo, preferendo appoggiarsi al corrimano.

