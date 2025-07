Problema taxi a Bari Carrieri | Risposte del Comune insufficienti

A Bari, la carenza di taxi nel turno B sta creando enormi disagi a cittadini e turisti, con risposte del Comune ritenute insufficienti. Solo 18 veicoli per l’aeroporto contro i 52 impiegati in tutta la città evidenziano un evidente squilibrio che necessita di interventi immediati. La situazione si fa sempre più insostenibile, e la domanda è: quale sarà la prossima mossa per risolvere questa criticità ?

"Sono solo 18 i taxi assegnati al turno B (pomeridianoserale h.1402) per l'aeroporto, mentre 52 sono i taxi assegnati (sempre sul turno B) per tutta la Città (portostazionealberghietc)". Ad affermarlo è il consigliere della Lega e vicepresidente della Commissione Sviluppo economico del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

