Laurent Mekies chi è il nuovo team principal di Red Bull

L’ambiente della Formula 1 è in fermento: Red Bull ha dato il benservito a Christian Horner dopo 20 anni e ha scelto Laurent Mekies come nuovo team principal, un passo cruciale per la squadra. Nato a Tours nel 1977, l’ingegnere francese si prepara a guidare la scuderia con una doppia veste di CEO e team principal. Ma chi è davvero Laurent Mekies e quale sarà il suo impatto sulla velocissima arena della F1?

L'ambiente Red Bull, in Formula 1, è ancora scosso dal cambio di team principal avvenuto nella giornata del 9 luglio. Dopo 20 anni, infatti, la scuderia ha detto addio a Christian Horner, licenziato con effetto immediato. Alla guida della squadra al suo posto arriverà Laurent Mekies, con la doppia veste di ceo e team principal. . Nato a Tours, in Francia, il 28 aprile 1977, l'ingegnere si è laureato all'Università di Loughborough e vanta anche un master alla École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile di Parigi.

